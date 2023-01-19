Türk Deniz Kuvvetleri, bir yıl NATO Unsur Komutanlığı görevini icra edecek

Türkiye ile birlikte 5 ülkenin her yıl dönüşümlü olarak icra ettiği NATO Unsur Komutanlığı görevi, bu yıl İngiltere'den Türkiye'ye geçti. 16 Aralık 2022 tarihinde TURMARFOR, NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı nöbetini ve NATO Mukabele Kuvveti bayrağını Portsmouth Deniz Üs Komutanlığı, İngiltere'de düzenlenen törenle Birleşik Krallık UKSTRKFOR karargahından teslim almıştı. 31 Aralık 2023'e kadar yapılacak görev daha sonra İtalya’ya devredilecek.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Komutanlığı'nda TCG Sancaktar gemisinde, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak faaliyetlerin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı, TURMARFOR Komutan Yardımcısı Tuğamiral Neslim Eski katıldı.



"Türkiye beş karargahtan biri"

Harp Filosu ve TURMARFOR Komutanı Tuğamiral Hüseyin Tığlı yaptığı açıklamada, ABD'den sonra NATO’da bu kabiliyette 5 karargah bulunduğunu ve TURMARFOR'un bu 5 karargahtan biri olduğunu belirterek, "Böylesine kapsamlı bir harekatı planlayıp koordine edebilen, komuta koordinesini yapabilen geniş bir karargahla TURMARFOR, ülkesine, birikimine ve muhabere edebilme altyapısına sahip büyük bir kuvvet çarpanıdır" dedi.

Türkiye’nin bu görevle NATO’ya yapmış olduğu katkının da önemli olduğunu vurgulayan Tığlı, "Türkiye’nin böylesine yetenekli bir karargah yapısını NATO’nun hizmet yapısına vermesi de Türkiye’nin NATO’ya verdiği önemi gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Unsur komutanlıkları acil durumlarda komuta görevi üstlenir"

TURMARFOR Genel Sekreteri Deniz Albay Cüneyt Talayman da, TURMARFOR 2023 yılı NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı'na ilişkin bilgiler verdi. Talayman, "NATO yüksek hazırlıklı deniz unsur komutanlıkları, kriz ve harp durumunda NATO harekatlarına komuta etmek için oluşturulmuştur. Bu karargahlar yüksek hazırlıklı, intikal edebilecek yeteneğe sahip müşterek ve birleşik karargahlardır’’ dedi.

Talayman, yüksek hazırlıklı deniz karargahlarının bir mutabakat muhtırası ile kurulan, NATO'ya gönüllülük esasıyla teklif edilen, NATO standartlarında yüzer komuta platformuna ve komuta kontrol sistemlerine sahip müşterek ve birleşik karargahlar olduğunu ifade ederek bu karargahların da genel olarak MARFOR kısaltmasıyla adlandırıldığını belirtti.



"Türkiye 2020 yılında karargah faaliyetlerine başladı"

Deniz Albay Talayman, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye'nin MARFOR karargahı bulunduğunu anlatarak, "Almanya'nın teşkil çalışmaları devam etmektedir. NATO mukabele kuvveti direktifine göre MARFOR'lar tarafından icra edilecek muhtemel görevler, kolektif savunma, toprak bütünlüğünün korunmasına katkı sağlama, barışı destekleme harekatı, ambargo harekatı, doğal harekat yardım harekatı, kritik alt yapının korunması ve güvenlik harekatı ile öncü kuvvet harekatı olarak belirlenmiştir. Türkiye, NATO'ya verdiği önemin ve katkılarının göstergesi olarak TURMAFOR teşkil çalışmalarına 2018 yılında başlamış, 2020 yılında çekirdek kadronun atanmasıyla karargah faaliyetlerine başlamıştır. TURMARFOR Komutanı aynı zamanda Harp Filosu komutanıdır" dedi.

TURMARFOR'da barış, harp ve kriz durumları dikkate alınarak iki aşamalı oluşturulan kadro yapısının barış döneminde 59, kriz harp döneminde ise 132 kişinin görev yapmasının planlandığını belirten Deniz Albay Talayman, TURMARFOR karargahında halihazırda 1 İspanyol ve 1 Romen subayın görev yaptığını bildirdi.

"Tatbikat başarıyla tamamlandı"

TURMARFOR Komutanlığı'nın NATO Mukabele Kuvveti görevi öncesinde hazırlıkların tamamlanması ve denenmesi maksadıyla sertifikasyon tatbikatlarına iştirak ettiklerini belirten Deniz Albay Talayman, "Bu tatbikatlarda NATO tarafından oluşturulan değerlendirme timlerince denetlenmiştir. İlk olarak muhabere, iletişim ve bilgi altyapısının yeterliliğinin ve NATO sistemleri ile karşılıklı çalışılabilirliğinin kontrol edildiği Steadfast Cobalt 22 tatbikatına katılım sağlanmış, TURMAFOR tatbikatı yüzde 95 üzerinde bir başarı seviyesi ile birincilikle tamamlamıştır" dedi.



"Mavi Balina Tatbikatı'na 16 ülke katıldı"

TURMARFOR'un deniz unsur komutanlığı görevini icra etme yeteneğinin NATO tarafından denetlendiği Dynamic Mariner Mavi Balina 22 Tatbikatının da 11-22 Eylül'de Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde başarı ile icra edildiğini belirten TURMARFOR Genel Sekreteri Deniz Albay Talayman, "Tatbikatta Türkiye ve müttefik 16 ülkeden yaklaşık 8 bin personel, 50 gemi, 4 denizaltı, 32 uçak, 20 helikopter ve insansız hava araçları katıldı. Tatbikat son yıllarda icra edilen en geniş katılımlı NATO Deniz Tatbikatı olmuştur. TURMAFOR NATO Müttefik Deniz Komutanlığı denetleme timi tarafından tatbikat süresince 191 kıstas çerçevesinde denetlenerek herhangi bir çekince bulunmadan harekata hazır Deniz Unsur Komutanlığı Karargahı olarak sertifiye edilmiştir. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasına müteakip, 15 Aralık 2022'de İngiltere'de icra edilen törenle NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevi İngiltere'den teslim alınmıştır. TURMARFOR Komutanlığı Kara, Hava, Özel Kuvvetler, KBRN ve Lojistik Unsur Komutanlıkları ile NATO Mukabele Kuvveti görevi ile ilgili 2023 yılı boyunca 3-5 günlük hazırlık durumunda bulunacak. NATO Mukabele Kuvveti aktive edilmesi halinde, Deniz Unsur Komutanlığı görevi üstlenerek, emrine verilecek unsurlar ile kriz bölgesine intikal ederek görevine başlayacak. Sardunya Adası İtalya’da 27 Nisan-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında icra edilecek NOBLE JUMP 2023 tatbikatına iştirak edecek" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında Yarbay Deniz Çetikli NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin tarihçe, genel bilgiler, misyon ve vizyon, paydaşlar, DGMM faaliyetleri, Türk Deniz Gücü hakkında bilgiler verdi.

TURMARFOR'un sancak gemisi TCG Sancaktar Komutanı Deniz Kurmay Albay Osman Çevik sancak ve karargah görevi yapan 140 metrelik ve 520 ton yakıt kapasiteli geminin teknik, gücü, kapasitesi ve donanımları hakkında bilgiler verdikten sonra gemiyi basın mensuplarına gezdirdi.