Turistlerin korkulu rüyasıydı: Selimiye Camisi'nin çevresindeki dilenci ve tacizcilere ceza yağdı!

20.08.2025 - 17:04

Kaynak: AA

Edirne'de Selimiye Camisi çevresinde turistleri rahatsız ederek satış yapanlara ve dilencilere para cezası uygulandı.

Edirne'de Selimiye Camisi çevresinde turistleri rahatsız ederek satış yapanlara ve dilencilere para cezası uygulandı.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Camisi ve Selimiye Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.

Ziyaretçilere ısrarla ürün satmaya çalışan ya da dilencilik yapan kişiler tarihi bölgeden uzaklaştırılarak haklarında işlem yapıldı.

Dilencilere para cezası kesilirken, üzerlerinde bulunan paralara da el konuldu.

