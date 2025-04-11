Turistik Diyarbakır Ekspresi, ilk seferi için tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı

Turistik Diyarbakır Ekspresi, tarihi Ankara Garı'nda düzenlenen törenle saat 13.55'te Diyarbakır'a uğurlandı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz katıldı. Bakan Yardımcısı Boyraz, törende yaptığı konuşmada, "Bugün sizlerle bu yıl ikincisini yapacağımız tarihi Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin uğurlama töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle bir kez daha sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kadim medeniyetlerinin kavşağı, kültürün, tarihin, misafirperverliğin kalbi, başkentimiz Ankara'dan Anadolu'nun dört bir yanına ses verecek gönülleri ve şehirleri birbiriyle yakınlaştıracak tarihi Turistik Diyarbakır Ekspresi, hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel tablo sadece bir trenin hareketi değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirleri kültürle, turizm ve insan hikayeleriyle yeniden oluşturan bir vizyonun adıdır" ifadelerini kullandı.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Turistik Diyarbakır Ekspresi seferine katılan yolculardan Gürkan Sayın, "Şu an çok mutlu ve heyecanlıyım. Yıllardır Turistik Doğu Ekspresi turuna gitmek istiyordum. Maalesef nasip olmadı. Bugün Turistik Diyarbakır Ekspresi'yle oraları görme şansım olacak. Daha önce Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'ya gitmemiştim. O şehirleri de bu vesile ile görmüş olacağım. Bu sebeple çok mutluyum" diye konuştu.

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Merve Yılmaz ise "Bu ikinci tren yolculuğum. Fakat Diyarbakır'a ilk defa gideceğim. Çok heyecanlıyım bunun için. Çok gitmek ve oraları görmek istiyordum. Nasip oldu. Turistik Diyarbakır Ekspresi yolculuğuna sevdiğim insanlar; abim, annem ve yengemle katılıyorum" dedi.