Turgut Altınok'tan minibüs esnafına müjde: 30 bin liralık destek

AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından bir vaadini daha açıkladı. Minibüs esnafı için projesini duyuran Altınok, aylık 30 bin TL yakıt desteği verileceğini açıkladı.

ÖĞRENCİ VE EMEKLİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Öte yandan Turgut Altınok, Kanal D'de Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Neler Oluyor programında açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve emeklilere müjde veren Altınok, "Öğrencilerimize 31 Mart'tan sonra ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Emeklilerimize de ulaşım yine ücretsiz olacak. Ankara'da ulaşım 24 saat devam edecek. Şu an gece 12'den sonra otobüs bulmanız zor. Ankara 24 saat yaşayan kent olacak." dedi.

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Turgut Altınok'un konuşmasından satır başları şöyle:

Öğrencilerimize 31 Mart'tan sonra ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Emeklilerimize de ulaşım yine ücretsiz olacak. Ankara'da ulaşım 24 saat devam edecek. Şu an gece 12'den sonra otobüs bulmanız zor. Ankara 24 saat yaşayan kent olacak.

SON 5 YILDA TRAFİĞİ AZALTACAK YATIRIM YAPILMADI

Ankara'da son yıllarda ciddi bir trafik problemi var. Ankara trafik bakımından rahat bir kentti ama son 5 yılda trafiği azaltacak yatırım yapılmadığı için problem var. Önümüzdeki 5 yıl yatırım yapılmazsa Ankara'daki trafik çilesi İstanbul'daki trafik çilesinden daha fazla olan bir başkent olur. Çözümü metrodur. Mansur Yavaş'ın 58 km metro sözü vardı ama yapılan bir metro yok. Araç sayısı çoğalıyor, yeni yollar gerekiyor. 75 tane Ankara'ya yapacağımız tünel, kavşak projeleri ile trafiği rahatlatacağız.

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2 BİN ADET ELEKTRİKLİ OTOBÜS ALACAĞIZ

Otobüslerde kuyruklar çoğaldı. ABB en azından bin tane yeni otobüs alması lazımdı 400 tane aldı, bu yeterli değil. Durakta insanlarımızın bekleme süresi uzadı. 2 bin tane elektrikli otobüs alacağız. İlk durakta biniyorsanız otobüse binebiliyorsunuz. Başkentler ülkelerin vizyonlarıdır, vitrinleridir. Otobüste üst üst, balık istifi görüntü Ankara'ya yakışmıyor. Ankara'da ilk defa yağan yağmurda 7 canımız öldü. ASKİ gerekli tedbirleri almadı. Izgara ve mazgalların temizlenmesi lazım.

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Tabii bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Şehirlerimizi hazır hale getirmeliyiz.

10 TANE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURACAĞIZ

10 tane organize sanayi bölgesi projemiz var. Şu an yurt içinde ve dışından yerli yabancı yatırımcı Ankara'da yatırım yapmak istiyor. Yavaş döneminde yapılan bir tane organize sanayi bölgesi yok. İstanbul depremi korkusundan dolayı birçok holding fabrikalarını taşıma kararı aldı. Ankara'da yapacağımız ilk iş 10 sanayi bölgesi kurmak. Şu an Ankara'da organize sanayi bölgeleri dolu. İstihdama bu şekilde ciddi anlamda katkı sağlayacak.

Fuar alanı için tek bir çivi çakılmadı. Orayı bu yıl içinde bitireceğiz.