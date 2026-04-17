Tunceli'de yüzlercesi vatandaşa ücretsiz dağıtıldı

17.04.2026 - 17:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlara farklı türlerden ücretsiz fidan dağıtıldı.

Çemişgezek ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği (ÇEMDER) tarafından temin edilen, farklı türlerden oluşan 800 adet fidan, Çemişgezek Kaymakamlığı koordinasyonunda muhtarlar ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Düzenlenen programa Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, ÇEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yıldırım, dernek üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda katılan Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, dikilecek her bir fidanın doğaya katkı sağlayacağını belirterek, "Toprağa dikilecek her bir fidanın doğamıza nefes, yarınlarımıza umut olmasını temenni ediyorum. Anlamlı katkılarından dolayı ÇEMDER yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

ÇEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yıldırım ise Çemişgezek ilçesi ve insanı için yaralı işler yapmak için çaba içerisinde olduklarını belirtti.

