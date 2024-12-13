Tunceli'de yaban keçisi avlayan milletvekili dahil 4 kişiye 700 bin lira ceza kesildi.

Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesi'ndeki, yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçileri, aralık ayından ocak ayının sonuna kadar süren çiftleşme döneminde yüksek kesimlerden vadi tabanlarına iniyor.

KÖYLÜLER İHBAR ETTİ

Yaban keçisi popülasyonunun yoğun olduğu Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde silah sesi duyan ve avcıları gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. Durumdan haberdar olan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun talimatıyla, ekipler jandarmanın da desteğiyle geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir yaban keçisi ölü olarak bölgeden alındı. Aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman’ında bulunduğu 4 avcı, tekneyle bölgeden uzaklaştı. Ekipler, Jandarma Bot Amirliği’nin yardımıyla tekneyi takibe aldı. Elazığ kıyısına geçildiği için ekipler, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na, ardından da Elazığ Harput Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verdi. Savcılık talimatıyla teknede arama çalışması yapıldı.

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650 BİN TL CEZA YAZILDI

Aramada Milletvekili Karaman’ın ruhsatlı yivli av tüfeği tekne içerisinde bulundu. Ünal Karaman ve 3 kişiye 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanununa muhalefet’ suçundan idari işlem yapılarak toplamda 650 bin lira tazminat, 50 bin lira da idari para cezası kesildi. Köylülerin yaralı bir yaban keçisinin kaçtığını bildirmesi üzerine, hayvanın bulunması için de çalışma başlatıldı. Yaban keçisinin ölü ya da yaralı bulunması halinde yazılan cezanın iki katına çıkacağı öğrenildi.