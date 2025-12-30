GAZETE VATAN ANA SAYFA
Tunceli'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 31 Aralık 2025 Çarşamba Tunceli'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor. Tunceli'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah erken saatlerden itibaren kar yağışının etkisini yoğun göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

