Tunceli’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Tunceli’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Tunceli’de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 15 Ocak 2026 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.