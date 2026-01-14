Tunceli’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 15 Ocak 2026 Perşembe Tunceli’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tunceli’de kar yağışı etkili oluyor. Tunceli’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Tunceli’de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 15 Ocak 2026 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

