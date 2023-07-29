Tunceli’de izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba ekipler müdahale etti

Her hafta İstanbul’da açıklama yapan ve ‘Cumartesi Anneleri’ olarak anılan gruba destek amacıyla Sanat Sokağı’nda toplanan İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcileri, Seyit Rıza Meydanı’na yürüyüp burada basın açıklaması yapmak istedi. Polis, grubu abluka altına alarak Valiliğin aldığı kararla 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu. Grubun yürüyüşüne izin vermeyen polis ile dağılmayan grup arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.