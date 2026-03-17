Tunca Nehri kıyısında toprak kayması! 50 metrelik alanda çatlaklar oluştu

17.03.2026 - 00:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edirne'de haftalar önce taşan Tunca Nehri kıyısında meydana gelen toprak kayması sonrası yaklaşık 50 metrelik alanda büyük çatlaklar oluşurken, bazı ağaçlar nehre devrildi.

Edirne'de Tunca Nehri kıyısında haftalar önce yaşanan taşkının ardından toprak kayması meydana geldi. Nehir kenarında oluşan kayma nedeniyle bölgede geniş çaplı çatlaklar oluşurken, kıyıda bulunan bazı ağaçlar da nehre devrildi.

Toprak kaymasını fark eden vatandaşlar, bölgeye gelen kişileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yaklaşık 50 metrelik alanda büyük çatlakların oluştuğu görülürken, vatandaşlar gerekli önlemlerin alınmamasına tepki gösterdi.

Tunca Nehri kıyısının uzun süredir bakımsız olduğunu ifade eden vatandaşlar, yaşanabilecek tehlikelere karşı gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

