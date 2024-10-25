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Tüm öğretmenler için geçerli! MEB ara tatil kararını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Okullarda öğretmenlerin ara tatil seminerleri uzaktan Online olarak yapılacak.' dedi.

25.10.2024 - 15:24 |
Tüm öğretmenler için geçerli! MEB ara tatil kararını açıkladı

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şunları söyledi:

"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

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