Tüm bildiğiniz karpuzları unutun: Su kullanılmıyor! Tunceli'ni damak çatlatan lezzeti Hıdıroz çarşı pazarda yerini aldı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar köyünde su verilmeden yetiştirilen ve ‘Hıdıroz’ ismi verilen organik karpuz tezgahtaki yerini aldı.

Çemişgezek ilçesine bağlı Kıraçlar ve Sakyol başta olmak üzere çevre köylerde ailelerin ekonomilerine önemli bir katkı sunan organik karpuzun hasadı başladı.

TAMAMEN ORGANİK

Yörede ‘Hıdıroz’ karpuzu olarak bilinen susuz ve organik olarak yetiştirilen karpuzlar, hasadın ardından ilçedeki manavlar ile pazarlarda yerini aldı.

SUSUZ ÜRETİLİYOR

Kimyasal madde kullanmadıkları için karpuzun daha da lezzetli hale geldiğini belirten üreticisi Yılmaz Ekici Ünal Aydın, "Karpuzumuzun ismi Hıdıroz Karpuzu. Keban Baraj Gölü’nün kıyısında bulunan Kıraçlar köyünde yetiştirmekteyiz.

Kimyasal ilaç kullanmadan organik olarak sofralara sunuyoruz. Susuz üretildiği için birçok karpuz çeşidine göre çok daha lezzetlidir. Çevre il ve ilçelerde de yoğun rağbet görmektedir. Şu an pazar sorunumuz yok. Taleplere yetişemiyoruz "dedi.