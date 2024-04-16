TÜİK açıkladı! Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 11,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2024 dönemine ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ticaret satış hacmi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 15,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 25,1 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2,3 ARTTI

Ticaret satış hacmi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 3,5 arttı.