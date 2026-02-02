TÜİK açıkladı! 2025’te yurtdışında 103 milyon geceleme ile rekor kırıldı

Haberin Devamı

TÜİK verilerine göre, 2025 yılında Türk vatandaşlarının yurtdışında gerçekleştirdiği toplam geceleme sayısı 103 milyona ulaştı.

YURTDIŞINDA GECELEME SAYISI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türk vatandaşları 2025 yılında 103 milyon geceleme gerçekleştirdi. Bu rakam, önceki yıllara kıyasla önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

2021–2025 DÖNEMİNDE YÜKSELİŞ TRENDİ

Yurtdışında geçirilen geceleme sayısı, 2021–2025 döneminde düzenli olarak arttı. TÜİK verilerine göre yıllara göre geceleme sayıları şöyle:

2021: 78 milyon

2022: 85 milyon

2023: 92 milyon

2024: 98 milyon

2025: 103 milyon

Bu veriler, yurtdışı seyahatlerinin Türkiye vatandaşları arasında giderek daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.

SEYAHAT SÜRESİ VE DÖNEMLER

2025 yılında yurtdışında geçirilen gecelemeler özellikle yaz ve tatil dönemlerinde yoğunlaştı. İş, ziyaret veya turistik amaçlı seyahatler toplam geceleme sayısına katkı sağladı. TÜİK verileri, yurtdışında geçirilen sürelerin bir göstergesi olarak vatandaşların seyahat alışkanlıkları hakkında önemli bilgiler sunuyor.

DESTİNASYONLAR VE TRENDLER

Yurtdışında yapılan gecelemelerde Avrupa ülkeleri ve yakın coğrafyadaki destinasyonlar öne çıkıyor. 2025’te kaydedilen 103 milyon geceleme, Türk vatandaşlarının yurtdışı seyahatlerindeki yoğunluğun ve sürenin arttığını ortaya koyuyor.