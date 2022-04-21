Tügva nedir, açılımı ne? Gaziosmanpaşa Tügva ofisinde neler oluyor, Tügva bombalı saldırı olayı ne?

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde yaşanan patlama korkuttu. TÜGVA'nın olduğu binanın yanındaki patlamada ölen ya da yaralanan olmazken inceleme sürüyor. Edinilen bilgilere göre Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

GAZİOSMANPAŞA TÜGVA OFİSİNDE NELER OLUYOR, TÜGVA BOMBALI SALDIRI OLAYI NE?

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı ay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

TÜGVA NEDİR, AÇILIMI NE?

Türkiye Gençlik Vakfı kısa adıyla TÜGVA, İstanbul merkezli gençlik ve öğrenci vakfı.

TÜGVA, yeni nesil gençlik ve öğrenci vakfıdır. Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlayan bir kurum olmayı hedefleyen TÜGVA, "Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanması" olarak biliniyor.