TÜGVA binasına bombalı saldırı soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliği "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 21 Nisan 2022 günü saat 05.55 sıralarında TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğinde patlama meydana geldiği belirtildi. Olay yerini gösteren kameraların incelenmesi neticesinde saat 05.40 sıralarında Şakir Zümre Caddesi üzerinden gelen dış görünüş itibariyle kadın görünümlü, yüzü kapalı olan çarşaflı şüpheli bir şahsın vakfın önünde 10 saniye bekledikten sonra olay yerine bir cisim bırakıp ayrıldığı tespit edildiği anlatıldı. Vakfın içi kontrol edildiğinde sol tarafta bulunan koridor açıklık alanda camların kırılmış olduğu ve duvar izolasyonunun patlamadan kaynaklı zarar gördüğü belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ilk incelemede patlamaya neden olan cismin, el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bomba olduğu anlaşıldığı kaydedildi. Şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra Cengiz Topel Caddesi önünden İETT otobüsüne bindiği, Halkalı'da Çamlık Parkı içerisinde bulunan iki çöp kovasına üzerinde bulunan kıyafetleri attığı, kıyafetler üzerindeki kriminal inceleme yaptırıldığı, geniş çaplı kamera çalışmaları sonucunda şüpheli Besra Yalçın'ın eylemi gerçekleştirdiği tespit edildiği ifade edildi. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğu tespit edilen şüpheli Yalçın'ın, operasyon sonucunda 26 Nisan 2022 günü saat 14.40 sıralarında yakalandığı anlatıldı.

ÖRGÜTSEL TALİMATLARA RİAYET ETTİ

Şüpheliden ele geçirilen hafıza kartında yapılan dijital inceleme tutanağında, terör örgütlerinin eylem öncesi ve sonrasındaki hareket tarzları belirtilmiş olduğu belgeler bulunduğu, şüphelinin olay sonrasında kamera takibinden kurtulmak amacıyla 4 farklı ilçede farklı toplu taşıma araçları kullandığı, "Bu yüzden eylem yapmadan önce arınma noktasından Ali girip eylemi Veli olarak yapmalıyız" talimatına uyarak olayı koyu renkli çarşaflı elbiseyle gerçekleştirdikten sonra çarşafı çıkararak sırasıyla 3 kez kıyafet değiştirdiği örgütsel talimatlara birebir riayet ettiği iddianamede yer aldı. "Kendi Notlarım" başlıklı bölümde şüpheli Yalçın'ın, 2019 ve 2020 yıllarında Şırnak Habur Sınır Kapısından toplamda 6 adet yurtdışı çıkış kaydının olduğu tespit edildiği, dolayısıyla şüpheli şahsın terör örgütlerinin kamplarında verilen silah ve patlayıcı maddeler ile ilgili eğitimini almış olabileceği değerlendirildiği de kaydedildi.

DİJİTAL MATERYALLERDE ŞİFRELEME YAPMIŞ

İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ardından PKK/KCK silahlı terör örgütünün kurucularından ve üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan'ın açıklamalarını eylem talimatı olarak gören örgütlerin birleşerek Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ni (HBDH) kurdukları, TÜGVA temsilciliğine yapılan eylemi de bu hareket tarafından üstlenildiği vurgulandı. Şüpheli Besra Yalçın'ın ise Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, bu örgütün de HBDH çatısı altında olduğu belirtildi. Ele geçen dijitalin yapılan incelesinde şüpheli Yalçın tarafından bizzat alınan notlarda, kaymakamlık, emniyet müdürlükleri, adliyeler, AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıkları, askeri alanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik tarih ve saat ayrıntılarıyla birlikte keşif çalışması yaptığı da ifade edildi. Şüphelideki dijital materyallerde çok sayıda şifreleme yöntemleri ve programlarının yer aldığı, gizli dosyaların ses dosyalarına nasıl saklanacağının anlatıldığı, hatta bazı ses dosyalarının içeriğine ulaşılamadığı, şüphelinin şifreleme yöntemi ile illere, ilçelere, mahallelere, saatlere ve örgütsel söylemlere şifreli kodlar belirlediği, TÜGVA' ya yönelik gerçekleştirilen eylem talimatını da bu şifreli kodlar ile almış olabileceği anlatıldı. İddianamede, patlama sonrasında TÜGVA binasında toplam 45 bin lira malzeme ve tamirattan kaynaklı zarar ortaya çıktığının bildirildiği de yer aldı. Şüpheli Besra Yalçın'ın emniyet ifadesinde, bombalama olayıyla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını, terör örgütüyle de bağlantılı olmadığın belirttiği anlatıldı. Olay sonrası gözaltına alınan sevgilisi Kazım Ç. hakkında ise takipsizlik kararı verildiği iddianamede yer verildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Şüpheli Besra Yalçın'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Mala Zarar Verme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Patlayıcı Madde Kullanma" suçlarından 23 yıl 9 aydan 60 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.