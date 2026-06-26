TÜBİTAK Fen Lisesi “ilk mezunlarını” verdi! Bakan Kacır: Teknolojide paradigma değişimlerine odaklandık

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TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan ilk mezunlara diplomaları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından takdim edildi.

Mezuniyet Yürüyüşü Büyük Alkış Aldı

Tören, TÜBİTAK Fen Lisesi’nin ilk mezunlarının gerçekleştirdiği Mezuniyet Yürüyüşü ile başladı. Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden öğrencilerin geçişi, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sahne alan TÜBİTAK Fen Lisesi 12. Sınıf Mezuniyet Korosu, seslendirdiği eserlerle törene renk kattı. Daha sonra gösterilen tanıtım filminde okulun kuruluş süreci, laboratuvar çalışmaları ve öğrencilerin başarı hikâyeleri anlatılırken salonda duygusal anlar yaşandı.

Bakan Kacır’a Sürpriz Video

Program kapsamında, TÜBİTAK Fen Lisesi’nin kuruluşundan itibaren okula verdiği destek ve ortaya koyduğu vizyon dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır için hazırlanan sürpriz video gösterildi. Bakan Kacır’ın okulun kuruluş sürecindeki ziyaretleri, öğrencilerle bir araya geldiği anlar ve gençlerin projelerine verdiği destekten kesitlerin yer aldığı video, salondan büyük alkış aldı.

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Okul birincisi Elif Berra Demir, öğrenciler adına hazırlanan ve Bakan Kacır’ın okul ziyaretlerinden oluşan özel tabloyu kendisine takdim etti.

Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Okul birincisi Elif Berra Demir, plaketini ve diplomasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı. Demir, daha sonra Bakan Kacır ile birlikte okulun mezun kütüğüne ismini çaktı.

Elif Berra Demir tüm mezun arkadaşları adına duygu dolu bir konuşma yaptı. Mezunlar adına konuşan, TÜBİTAK Fen Lisesi Birincisi Elif Berra Demir, başarısını hayatını kaybeden babasına armağan ettiğini belirtti. Akademik başarısına değinen Demir, “Bu anı çok hayal ettim. Yorgunluktan kendimi bırakacak gibi hissetsem, gözlerimi kapatıp hep bugünü düşündüm. Sizlerin karşısında gururla durduğumu, kepimi gökyüzüne fırlatırken arkama bakıp “başardım” dediğim o anı hayal ederek yeniden ayağa kalktım. Hayal etmek kolaydı ama yolumuz hiçbirimiz için kolay olmadı. Mezunu olmayan bir okulun ilk öğrencileri olmak her şeyden önce büyük bir cesaret ve sarsılmaz bir inanç gerektiriyordu.” ifadelerini kullandı.

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Okul ikincisi Deniz Tepe’ye plaketi Kocaeli Valisi İlhami Aktaş tarafından verilirken, okul üçüncüsü Tuana Gülpınar ise plaketini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın’dan aldı.

84 Öğrenci Mezun Oldu

Törenin en anlamlı anlarından biri ise mezuniyet belgelerinin takdimi oldu. Öğrencilere diplomaları ve kendileri için özel hazırlanan mezuniyet hediyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile sınıf öğretmenleri tarafından tek tek takdim edildi.

Diploma töreninin ardından geleneksel hale gelmesi planlanan Bayrak ve Flama Devir Teslimi gerçekleştirildi. Programın sonunda mezun öğrenciler, büyük bir coşku içinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

“Sizler Bizim Umudumuzsunuz”

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, öğrencilerin hem LGS’de hem de TÜBİTAK Fen Lisesi’nin bilim sınavında gösterdikleri üstün başarıyla 2021 yılında bu okulun ilk öğrencileri olduğunu hatırlattı.

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İlk mezunlara seslenen Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

“İnanıyorum ki, burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür, aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz. Türk milletinin istikbaline bilimle, teknolojiyle atacağınız güçlü imzaların umudunu taşıyoruz. Mühendislikte eriştiğimiz seviyeyi, temel bilimlerde çok daha ileriye taşıyarak ülkemizi yeni ufuklara taşıyacağınız araştırmalarınızın umudunu taşıyoruz.” dedi. Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

100 BİNE YAKIN BİLİM İNSANI: Bu başlangıç sizler için olduğu kadar, bizler için de heyecan vericiydi. Çünkü, TÜBİTAK Fen Lisesi’ni büyük beklenti ve umutlarla kurmuş, yetkinlikleri ve başarılarıyla kendini ispat etmiş öğrencilerimize kapılarımızı açmıştık. Her yıl 100 bine yakın bilim insanı, araştırmacı ve öğrenciye burs ve destek sağlayan, ülkemizin kritik değer taşıyan bilim ve teknoloji projelerini hayata geçiren ulusal araştırma kurumumuz TÜBİTAK’ın çatısı altında bir fen lisesi kurma fikrinin arkasında stratejik bir bakış açısı var. Burası, sadece bir fen lisesi değil. Türkiye’mizin Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine erişmesine özgün katkılar sağlamak üzere kurmakta olduğumuz yeni bir ekol, yeni bir usul. Bugünün Türkiye’si, savunma sanayiinden havacılığa, mobiliteden üretim teknolojilerine, biyoteknolojiden yazılıma yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerini haiz, kendi evlatlarının akıl ve alın teriyle geliştirdiği sistemlerle kritik alanlarda kendi ihtiyaçlarını karşılayan, ürettiği yüksek teknoloji sistemlerini rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke. Bugünlere kolay gelmedik.

YERLİ TEKNOLOJİLER: Önceki sanayi devrimlerini maalesef ıskalamıştık. Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş gibi müteşebbislerin yerli sanayileşme çabaları akamete uğratılmış; Devrim otomobili gibi projelerin önü kesilmiş, 1970’lerde ağır sanayi hamlesi fikrinin hayata geçmesi mümkün olmamış, dünyada internet devriminin hızla yükseldiği 1990’ları ise maalesef siyasi ve iktisadi istikrarsızlıklarla geçirmiştik. 2000’li yıllarda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeni bir yolculuğa çıktık. Yüksek teknolojiyi kendi imkanlarımızla geliştirebilmek için çok sayıda proje başlattık. Savunma sanayiinde yerli teknoloji projeleri en kritik önceliğimiz oldu ve uzun vadeli programları harekete geçirdik. Teknolojide paradigma değişimlerine odaklandık.

YOL HARİTAMIZI OLUŞTURDUK: Başka ülkeleri taklit etmek yerine, kendi yol haritalarımızı oluşturduk, onların milyarlarca dolar harcayarak, onlarca yılda elde ettikleri neticeleri geleceğin teknolojilerine odaklanarak çok daha hızlı yakaladık; hatta insansız havacılık gibi bazı alanlarda tüm dünyanın önüne geçmeyi başardık. Tüm bu süreç boyunca ülkemizde dev bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi kurduk. Ar-Ge insan kaynağımızı 12 katına, Ar-Ge harcamalarımızı 17 misline yükselttik. Akademide, özel sektörde ve kamuda Ar-Ge faaliyetlerinin hızla büyümesini sağladık. Bu yolculukta, bu mekânın ve bu müessesenin yani TÜBİTAK’ın çok ayrıcalıklı bir yeri var.

6 BİNE YAKIN İNSAN KAYNAĞI: Zira 6 bine yakın insan kaynağıyla TÜBİTAK, ülkemizde Ar-Ge faaliyetlerinin en büyük destekçisi olmanın yanında, doğrudan yürüttüğü projelerle derin teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerin de lideri. TÜBİTAK olarak sadece mühendislik kabiliyetlerimizle değil, temel bilim yetkinliklerimizle de ülkemizin en kritik projelerine öncülük ediyoruz. Ülkemizin milli muharip uçağı KAAN’ın bilgisayarlarını TÜBİTAK’da geliştiriyoruz.

EN İLERİ TEKNOLOJİLERE TÜBİTAK İMZASI: İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı, yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz İMECE’yi TÜBİTAK’da ürettik, elde ettiğimiz tecrübe ile aya erişecek milli uzay aracımızı TÜBİTAK’da geliştiriyoruz. Kuantumdan malzeme teknolojilerine, biyoteknolojiden elektronik harp sistemlerine en ileri teknolojilerde TÜBİTAK’ın imzası var. Türk Milletinin istiklali ve istikbali için üstlendiğimiz sorumluluğun farkındalığıyla, hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri TÜBİTAK Fen Lisesi. Bu okulu, A’dan Z’ye her konuda çok titiz bir yaklaşımla, Millî Eğitim Bakanlığımızla birlikte kurduk.

BİLİM SINAVIYLA SEÇME: Öğrencilerimizi sadece ulusal seçme niteliğindeki Lise Giriş Sınavıyla değil, temel bilim yetkinliklerini daha ileri düzeyde ölçtüğümüz Bilim Sınavıyla seçiyoruz. Her yıl LGS’de ilk yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerimize Bilim Sınavı için davette bulunuyor, Bilim Sınavı neticelerine göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizi belirliyoruz. İlk eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize, üniversitelerimizden hocalarımızın da katkısıyla çok nitelikli yabancı dil eğitimi sunuyoruz. Öğrencilerimizin bilim olimpiyatları ile bilim ve teknoloji yarışmalarına katılımını yoğun şekilde teşvik ediyoruz.

ÖZEL PROGRAMLI FEN LİSESİ: Türkiye’nin en önemli araştırma yerleşkesi olan; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü ve Marmara Teknokent’e ev sahipliği yapan bu adreste, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerimiz, henüz lise çağında TÜBİTAK’da yürütülen araştırma projelerine montör araştırmacıların rehberliğinde dahil oluyor. Özel programlı fen lisesi olarak eğitim veren bu okulda, öğrencilerimizin bilgi seviyeleriyle uyumlu kitapları da istifadelerine sunuyoruz. Bunlarla birlikte tüm öğrencilerimizin yatılı eğitim görmesi, hep birlikte inşa ettiğimiz kültürün en önemli bileşenlerinden biri. Kantinlerinde görevli çalışmayan, yani herkesin alışverişinin bedelini kendi iradesiyle ödediği, itimadın, huzurun hâkim olduğu bir kültür. Bu imkanlar, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin çabalarıyla birleşti ve ilk 5 yılımızda iftihar kaynağımız olan çok sayıda başarıya şahitlik ettik.

SİZLER BİZİM UMUDUMUZSUNUZ: İnanıyorum ki, burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür, aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz. Türk milletinin istikbaline bilimle, teknolojiyle atacağınız güçlü imzaların umudunu taşıyoruz. Mühendislikte eriştiğimiz seviyeyi, temel bilimlerde çok daha ileriye taşıyarak ülkemizi yeni ufuklara taşıyacağınız araştırmalarınızın umudunu taşıyoruz. Şair Cahit Zarifoğlu, "Bir duruşu olmalı insanın; bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı’ der. İnanıyorum ki, sizler duruşunuzla, bakışınızla, anlayışınızla, aşkınızla, karakterinizle, vatanseverliğinizle her daim Türk gençliğine örnek, bizler için iftihar kaynağı olacaksınız. Mensubu olduğunuz TEKNOFEST kuşağıyla birlikte, Türk Milleti’nin KIZILELMA’sına erişmesine, insanlığı yeniden adaletle, merhametle buluşturma iddiasına eşsiz katkılar sunacaksınız. Sizin zekanız, bilim ve teknoloji alanındaki yetkinlikleriniz elbette değerlidir. Ancak sizi esas kıymetli kılan güzel ahlakınız, doğruluktan taviz vermeyen duruşunuz, azminiz, cesaretiniz ve inancınız olacaktır.

İNSANLIK YARARINA BİLİM VE TEKNOLOJİ: Şu hakikati her daim sahiplenmenizi temenni ediyorum, bilim ve teknoloji, ancak insanlığın yararına olduğu kadar değer taşır. Tarih, ahlaki değerlerle sınırlandırılmayan teknolojik gücün insanlık için ancak bir felakete dönüşeceğinin sayısız örneğiyle dolu. İnsanlığın bilimde zirveye yükseldiğinin konuşulduğu, yapay zekâ çağıyla, elektrik, bilgisayar ve internet devrimlerinin çok daha ötesinde bir evreye geçildiğinin söylendiği bu yaşadığımız çağda da ne yazık ki, teknolojinin soykırım, işgal ve istila politikaları için araçsallaştırıldığını görüyoruz. İnsanı insan yapan, bizim inancımızdaki tarifiyle yaratılmışların en şereflisi kılan niteliklerinin tehdit altında olduğu, yaşayakalmışların önce bireyselleştirilen, sonra duygusuzlaştırılan ve robotlaştırılan, nihayetinde sapkın ideolojilerin esiri haline getirilen insanlar haline getirilmeye çalışıldığı karanlık bir dönemden geçiyoruz.

AYDINLIK YARINLAR: İnsan algoritmalar eliyle makineleştirilirken, makinelerin de insanlığa tahakkümünün günden güne yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Masumların, mazlumların hukukunu koruyacak bir uluslararası düzenin olmadığı, dünyanın farklı coğrafyalarında kuvvetli görünen haksızların hüküm sürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Ancak bizler inanıyoruz ki, insan için her zorlukla birlikte kolaylık da vardır. İnsanlık ailesi bu sıkıntıları da aşacak, hakkın ve hakikatin izinde, aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Bizler, Türk Milleti, tarihi misyonumuzun izinde, insanlığı yeniden huzura ve kurtuluşa taşıyacak, bu mücadelede iyilik cephesinin bayraktarı olacağız. Sizler bu yolculukta bizim en büyük umudumuz olacaksınız.



YOLUNUZ, BAHTINIZ AÇIK OLSUN: Allah ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Hangi hedefe erişirseniz erişin, anne babalarınızın ve hocalarınızın üzerinizdeki emeğini, sizler için ettikleri duaları ve Allah’ın yardımını asla aklınızdan ve gönlünüzden çıkarmayın. İlk mezunları olduğunuz TÜBİTAK Fen Lisesi’ni buranın sizlerde bıraktığı izleri, burada kurduğunuz dostlukları hatıralarınızda saklayın. Dünyanın neresinde, hangi işi yapıyor olursanız olun, Türk milletinin evladı olarak ülkemizi temsil ettiğinizi unutmayın.

TÜBİTAK BAŞKANI PROF. DR. ORHAN AYDIN: “GELECEĞİMİZ SİZLERSİNİZ”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise törende yaptığı konuşmada “Güzel insanlar güzel müesseseler kurar. Bu müesseselerde güzel insanlar yetiştirir. Bu okulun kurulmasından bugünlere gelmesinde vizyonuyla, heyecanıyla, ilgi ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Beyefendi'ye huzurlarınızda hepiniz ve hepimiz adına en özel teşekkürü zevkli bir vazife addederim.” ifadelerini kullandı.

“Geleceğimiz sizlersiniz.” vurgusu yapan Aydın, “Burası kendini tanıma yolunda önemli duraklarınızdan biriydi. Öğrenmeye ve keşfetmeye devam edin. Sizlerle çok farklı vesilelerle bir araya geldik. Hayallerinize ortak, azminize, gayretinize şahit ve destek olmaya çalıştık. Bizler gerçekten çok şanslıyız. Parlak zihinlere sahip, gözleri ışıl ışıl parlayan öğrencilerle birlikte olmak, hayallerine ortak, azimlerine, adanmışlıklarına, gayretlerine şahit olmak gurur vericiydi. İyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki sizleri tanımışız, iyi ki varsınız. Doğru yoldasınız. Aynı şekilde yolunuza devam edin. Vicdanlı olun, merhametli olun, vefalı olun.” dedi.

EMEĞİN MİMARLARI ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR BELGESİ

Bu tarihi başarının arkasındaki en büyük güç olan fedakâr öğretmenler de törende unutulmadı. Bakan Mehmet Fatih Kacır; Okul Müdürü Dr. Hacı Ahmet Yıldırım’ı ve okulun en tecrübeli öğretmenlerinden Hülya Bal’ı tüm eğitim kadrosunu temsilen sahneye davet ederek teşekkür belgelerini takdim etti. Geleceğin bilim insanlarını yetiştiren 45 öğretmenle birlikte günün anısına aile fotoğrafı çektirildi.