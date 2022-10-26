TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Fincancı soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır." denildi.

GÖREVDEN ALINSIN TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'un görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI SUÇLAMASI

Şebnem Korur Fincancı 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile suçlanıyor.

KİMYASAL SİLAH İDDİASI

PKK/YPG'nin sözde yayın organına konuşan Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığını iddia etmişti.

''ENVANTERDE KİMYASAL SİLAH YOK''

Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

ERDOĞAN: İSMİNİN DEĞİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ilişkin şöyle konuşmuştu:

Bilindiği gibi sınır ötesi Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara iftira atan Tabipler Birliği başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Ayrıca bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Terör örgütün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın adı Türk ile başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına ve mahkemelerin vereceği kararlara göre hem bu kişiyle hem de bu kurumla ilgili gereken adımlar atılacaktır. Bu çerçevede ilgili bakanlarımıza Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdik. Meslek örgütlerini ideolojik saplantılarının borazanı haline getiren terör örgütü destekçilerini buradan temizleyerek bu yapıları kuruluş amaçların uygun faaliyetlere yoğunlaştırmakta kararlıyız.