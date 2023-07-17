TSK'nın 'Rezerv Güç' birlikleri, yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek veriyor

Bakanlığın Twitter hesabından yangın söndürme çalışmalarının videosu paylaşılarak yapılan açıklamada, TSK'nın 'Rezerv Güç' birliklerinin yangın söndürme çalışmalarında sağladığı katkıya dikkat çekildi. Bakanlığın açıklamasında Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarında 'Rezerv Güç' birliklerinin icraatlarına ilişkin şu ifadeler yer aldı:



"Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç; Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor. 14-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman yangını söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı. Hâlen Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında da 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor. TSK'ya ait helikopterler, bağlı şirketimiz ASFAT tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor."