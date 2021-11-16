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GündemTSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasıyla ilgili Bakan Akar'dan açıklama!
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TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasıyla ilgili Bakan Akar'dan açıklama!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasıyla ilgili konuşarak, "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC’nin TSK’nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor." ifadelerini kullandı.

16.11.2021 - 16:01 |
TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasıyla ilgili Bakan Akar'dan açıklama!

Milli Savunma Bakanı Akar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silahlar var iddialarını net bir dille yalandı.

Açıklamasında, "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil." diyen Akar; "Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC'nin TSK'nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor." ifadelerini kullandı.

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