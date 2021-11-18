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TSK ve MİT'ten PKK’ya darbe! SİHA’lar hepsini vurdu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

18.11.2021 - 10:23 |
TSK ve MİT'ten PKK’ya darbe! SİHA’lar hepsini vurdu

 MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.

TSK ve MİTten PKK’ya darbe SİHA’lar hepsini vurdu

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