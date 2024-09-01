GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri TSK tarihinde ilk! Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının birincileri kadın teğmenler oldu

TSK tarihinde ilk! Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının birincileri kadın teğmenler oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu.

01.09.2024 - 15:18 | | İHA
TSK tarihinde ilk! Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının birincileri kadın teğmenler oldu

TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu. Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu'ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK tarihinde bir ilke imza attılar.

TSK tarihinde ilk Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının birincileri kadın teğmenler oldu

Konuya ilişkin mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak" ifadelerini kullanmıştı.

TSK tarihinde ilk Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının birincileri kadın teğmenler oldu

Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan genç kadın teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet edecek.

GÜNCEL HABERLER

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nde devir teslim töreni yapıldı!

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nde devir teslim töreni yapıldı!

Tersane İstanbul açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz

Tersane İstanbul açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz

Sakarya'da sitede korku dolu anlar! 'Bugün olmazsa yarın, ben bunu yapacağım'

Sakarya'da sitede korku dolu anlar! 'Bugün olmazsa yarın, ben bunu yapacağım'