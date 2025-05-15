Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Cuma günü İstanbul'da olabilirim

'BEN GİTMEZSEM PUTİN GELMEZ DEDİM, HAKLI ÇIKTIM'

İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak barış görüşmelerine ilişkin değerlendirme yapan Trump, "Cuma günü İstanbul'da olabilirim. Ben gitmezsem Putin gelmez dedim, haklı çıktım" diye konuştu.

'ÇİN UÇAKLARIMIZI KOPYALADI'

Trump, "F-35'lere basit bir güncelleme yapacaktık. Buna F-55 diyorum ama ben tek motor sevmiyorum. F-35'ler arada bir bozuluyor güzel bir güncelleme olacak F-35'ler için bu. Çin bu uçaklarımızı kopyaladı. F-22 tasarımımızı kopyaladılar dedim. Bence bu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi uçağı. Gizliliğe inanmıyorum gizliliğin çoğu şekille alakalı" açıklamasını yaptı.

ABD'nin askeri sanayisini geliştireceğini vurgulayan Trump, şunları sözlerine ekledi:

"Büyük bir çeşitlilik olacak dronlar konusunda. Denizaltılara da odaklanıyoruz. Sadece gıda için yukarı çıkmak zorunda kalıyorlar. Bunu hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum."

DAHA ÖNCE DE GELEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Trump, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Türkiye'ye gelerek Ukrayna müzakerelerine katılabileceğini bildirmişti. ABD Başkanı, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin, benim de gelmemi istiyor" ifadesini kullanmıştı.

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Trump, yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gidebilirim. Putin, benim de gelmemi istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak yarın Türkiye'de olabilirim" demişti.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Trump, yoğun programının "hayat kurtarmak için" Putin ile görüşmesine engel olmayacağını ifade etmişti.

TRUMP'IN KATAR ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılanan ABD Başkanı'nın ziyareti için geleneksel develerden ve Tesla Cybertruck'lardan oluşan bir geçit töreni düzenlendi.

ABD Başkanı Trump, uzun süredir dost olduklarını söyleyerek Katar'ın sadece bölge konusunda değil Rusya-Ukrayna gibi krizlerde de barış için çalıştığını kaydederken, "Umarız ki (Rusya-Ukrayna) buraya ilişkin bugün, belki yarın, belki de cuma çok iyi haberler gelecek" ifadesini kullandı.

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Katar'a dostluğundan dolayı teşekkür eden Trump, Emirlik Divanının "mermerlerinden" övgüyle bahsetti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Trump arasında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, taraflar arasında savunma, havacılık gibi birçok alanda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.