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Tropik ne demek, tropik gece nedir? Prof. Dr. Orhan Şen’den dikkat çeken açıklama

Meteoroloji 6 il için sarı kod verdi. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de dikkat çeken bir paylaşım yaparak 'tropik gece' vurgusunda bulundu. Peki, Tropik ne demek, tropik gece nedir?

18.07.2024 - 12:21 |
Tropik ne demek, tropik gece nedir? Prof. Dr. Orhan Şen’den dikkat çeken açıklama

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, güne 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı ve az bulutlu gökyüzü ile başlayan İstanbul'da, gün boyu benzer hava şartlarının yaşanması beklenirken sıcaklıkların öğle saatlerinde 36 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. Aynı verilere göre, Pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

Tropik gece nedir?

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri Sarı ve Kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C lerdedir. Yani geceler de aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiye'de tropik gece bulmak çok zordu." ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

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