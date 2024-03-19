Trendyol ramazan hediyeleri doğru mu? Trendyol ramazan hediyeleri linki dolandırıcı mı?

Trendyol ramazan hediyeleri doğru mu? Telefonlarına gelen Trendyol linkine tıklayan vatandaşlar verilen hediyelerin doğruluk payını araştırıyor.

Trendyol ramazan hediyeleri doğru mu?

Linke tıkladıktan sonra 3 tane deneme hakkımız var uyarısıyla karşılaşan vatandaşlar 6 kutu içerisinde birine tıklıyor. Ödül olarak farklı hediyeler çıkıyor. Hediyenin çıkmasının ardından ise bu gönderinin WhatsApp'tan 20 kişiye paylaşılması isteniyor. Paylaşmadan önce de karşılarında forum açılıyor.

Söz konusu kampanyaya dair Trendyol’da herhangi bir duyuru yer almıyor. Sitenin kampanya sayfasında da Ramazan hediyesi bilgisi de yer almıyor.

Trendyol, merkezi İstanbul'da bulunan, Türkiye'nin ilk decacorn şirketi olan e-ticaret sitesi. 2010’da giyim ürünleri satışı yapılan bir alışveriş sitesi olarak kurulan site zaman içinde pazar yeri formatına geçiş yaparak daha çok kategoride farklı satıcılar aracılığıyla satış yapılmaya başladı.