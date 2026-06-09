 Tramvayın altında sıkıştı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.30 sıralarında T1 Tramvay Hattı Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Bu sırada gelen tramvay ise raylara düşen çocuğa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada tramvayın altında kalan Muhammed M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Muhammed M.M.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durdurulan metro seferleri ise olay yerindeki ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZANIN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA

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Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazayı gören kişilerin yaşadığı panik anları yer aldı.