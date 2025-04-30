Trakya'nın küçük tarım elçileri yetişiyor

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen Tarım Akademisi Projesi çerçevesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Karaağaç'taki bahçesinde oluşturulan atölyede, ilkokul öğrencilerine tarımın önemi anlatıldı. Öğrenciler, teorik eğitimlerin ardından seralarda uygulamalı olarak toprağa ilk fidelerini dikti. Fidelere ilk can suyunu da veren öğrenciler, toprakla iç içe bir gün geçirdi. Etkinlik sayesinde çocuklar hem doğayla buluştu, hem de tarımsal üretim süreçlerini yerinde gözlemleyerek öğrenme fırsatı buldu. Minik eller, öğretmenlerinin rehberliğinde toprağa dokunarak fideleri toprakla buluşturdu. Seralarda gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklara tarımın temel bilgileri anlatıldı. Proje, çocuklara doğa sevgisini aşılamayı ve tarıma olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.



Projeyi çocuklara toprağı sevdirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Bilgin Güngör, "Öğrenciler burada bitkileri tanıyor. Nasıl yetiştirileceğine dair eğitimini alıyor. Hem görsel hem de eğitsel olarak yapılıyor. Arkasından yetiştirilen bitkilerin toprakla buluşması sağlanıyor. Daha sonra ise hasadı gerçekleştiriliyor" dedi.

Yılda iki hasat yapıldığını belirten eğitmenlerden Nilgün Yılmaz, kışın marul, yazın ise salatalık ekimi yapıldığını aktardı. Öğrencilerin tarımın önemini küçük yaşta kavradığına değinen Yılmaz, faydalı bir proje olduğunu ifade etti. Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencilerinden Ege Dursun da, "Salatalık ektim ve çok önemli bilgiler öğrendim. Toprağı ellemek başka bir duygu. Eğlendim. Kendi ekininizi ekiyorsunuz böylece yerli üretim ortaya çıkıyor. Çok güzel" dedi.

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