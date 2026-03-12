Trafikte birbirlerine girdiler! Avcılar'da cadde karıştı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.03.2026 - 08:07
İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki sürücü cadde ortasında birbirine girdi. Otomobilden inerek motosikletlinin üzerine yürüdü.

Olay, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında aracını durdurup inen ve motosikletlinin yanına giden otomobil sürücüsü tehditler savurdu.

Trafikte birbirlerine girdiler Avcılarda cadde karıştı

Görüntülenmesine tepki gösteren otomobil sürücüsünün, motosikletliyi öldürmekle tehdit ettiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Taraflar araya girenler tarafından bir süre sonra sakinleştirilerek uzaklaştırıldı.

