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GündemTrafik magandası Bayrampaşa'da ortaya çıktı! Tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti
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Trafik magandası Bayrampaşa'da ortaya çıktı! Tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti

26.03.2025 - 12:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Trafik magandası Bayrampaşa'da ortaya çıktı! Tartıştığı motosikletliyi silah çekip tehdit etti

Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü önce emniyet şeridinde sıkıştırdı ardından silah çekip tehdit etti. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde O-3 yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 HUZ 470 plakalı aracın sürücüsü aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliyi otomobiliyle sıkıştırdı. Düşme tehlikesi geçiren motosiklet sürücüsü ve yolcusu, otomobilin önünü keserek durdurdu. Tarafların tartışması devam ederken otomobil sürücüsü silahını çekerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti.

Tartışma bir süre daha devam ederken başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

 

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