Trafiğe çıkacak araba sahiplerine kar uyarısı! Milyonları ilgilendiriyor

ALİCAN YILDIRIM/alican.yildirim@gazetevatan.com

Meteoroloji'den peş peşe kar uyarılarının yapılması araba sahiplerini de endişelendirdi. Kış bakımlarını yapmayan sürücüler oto sanayilere akın etti. Öte yandan kış lastiği zorunluluğu da devam ediyor. Kış lastiği zorunluluğu bulunan ve bu kurala uymayan sürücüler ölümlü kazaya karışması durumunda bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargılanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Cansen Erdoğan, "Kış lastiği takmayıp ölümlü kazaya karışan sürücü kurallara bilerek uymadığı için bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargılanıyor" dedi.

YARGITAY NE DEMİŞTİ?

Bir sürücü, zorunlu olmasına rağmen kış lastiği bulunmayan kamyonetle buzlanmış yolda seyrederken aracın kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya, yaşamını yitirdi. Sürücü, yargılandığı mahkemece "taksirle öldürme" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Sanığın kullandığı kamyonette zorunlu olmasına rağmen kış lastiği bulunmadığına işaret edilen kararda, buzlu yolda seyreden sürücünün aracın lastiklerine zincir de takmadığı belirtildi. Sürücünün hızını yol şartlarına göre ayarlamadığı vurgulanan kararda, sanığın tam kusurlu olarak bir kişinin ölümüne neden olduğuna dikkati çekildi.

CEZASI ARTTIRILDI

Kararda, sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği, bu nedenle cezada Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesinin bozma nedeni yapıldığı kaydedildi. TCK'nin 'bilinçli taksir' ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.

UYARILARA KULAK ASMAYANA YANACAK

Yargıtay'ın vermiş olduğu karar ile ilgili değerlendirilmelerde bulunan Avukat Cansen Erdoğan, "Bu tarz kararlar genelde Yargıtay ve üst derece mahkemelerinden daha hafifletilmiş şekilde geliyor. Bu sefer tam ağırlaştırılmış hali ile bozularak gelmiş karar. Bu açıdan enteresan bir karar. Bunun yanında gerçekten çok ince düşünülerek, çok detaylıca değerlendirilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum. Kanaatim olaraktan kesinlikle doğru verilmiş bir karar. Olaya baktığımız zaman ise aslında taksirle öldürme suçundan yerel mahkemede karar verilmiş. Sonuçta hikayede diyor ki kış lastiği zorunlu olmasına rağmen takmayan kamyonet kayarak bir başkasına çarpıyor ve ölümüne sebep oluyor. Burada öne çıkan şey yasal bir zorunluluk olmasına rağmen bunu bilen ama kurala uymayan bir sürücünün haksız fiili söz konusu olur. Burada da diyor ki bu taksirle adam öldürme. Yargıtay ise bunu bilinçli adam öldürme fiiline sokuyor." ifadelerini kullandı.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ BİLİNÇLİ ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Taksir ve bilinçli taksir kavramlarıyla ilgili bilgi veren Erdoğan, "Burada öncelikle taksir ve bilinçli taksir kavramlarına bakmak lazım. Taksir özensizlik ve dikkatsizlik sonucu öngörülebilecek neticenin öngörülememesi hali olarak ortaya çıkıyor. Bilinçli taksir ise öngörülmesine rağmen istenmeyen neticenin gerçekleşmesi inancıyla hareket edilmesi olarak öne çıkıyor. Burada aslında şuna bakılıyor. Taksirde özensizlik ve dikkatsizlik sonucu öngörülebilecek bir neticenin aslında öngörülememesi dikkatsizlik ve özensizliğe atıfta bulunuyor. Bilinçli taksirde ise öngörülmesine rağmen ama bu neticenin gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket ediliyor. Buradaki en önemli kıstas birinde bunu öngörülemeyecek durumda olmak diğeri ise öngörülecek olmasına rağmen fiili gerçekleştirme hali söz konusu olarak öne çıkıyor. Burada iki kavram daha var. Bir tanesi olası kast bu doğrudan istenmeyen neticenin öngörülmesi anlamına geliyor. Kast ise suçun yasal unsurlarını bilinmesi. Yani aslında bakılacak olursa Yargıtay bunu bilinçli taksire sokmuş ama burada olası kast ve bilinçli kasta sokulabilecek bir durum söz konusu öne çıkıyor." dedi.

BİLİNÇLİ TAKSİR DOĞRU KARAR

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Yargıtay somut olayda diyor ki bu neticeyi öngörüyorsun. Ama sen neticeyi öngörmene rağmen bu hareketi yerine getiriyor. Bu fiili işliyorsun dolayısıyla seninki yerel mahkemenin dediği gibi sadece özen ve dikkat yükümlülüğüne uymak değil onun dışında meydana gelecek olan neticeyi öngörmene rağmen takmayarak taksirle bu fiilin gerçekleşmesine sebep oluyorsun. Sonuç olarak baktığımızda ise bir adam öldürülmüş . Olayın yasal boyutunu ise bilinmesi söz konusu. Bu sebeple Yargıtay'ın olayı bilinçli taksir olarak yorumlaması doğru karar." şeklinde konuştu.

HANGİ ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNDA?

Öte yandan kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başladı. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak. Ticari anlamda kullanılan tüm araçların kış lastiği takmak zorunluluğu başlıyor. Ayrıca şirketlere ait araçlarda da kış lastiği zorunluluğu bulunuyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZA NE?

Trafik denetimlerinde takılmadığı tespit edilen kış lastiği, cezai yaptırıma neden oluyor. 2023 yılına iat cezai yaptırım ise 2 bin 534 TL olacak.

KIŞ BAKIMI İLE İLGİLİ UYARI GELDİ

Öte yandan kış mevsimini iyiden iyiye hissedilmesinin ardından sürücüler oto sanayilere akın etti. Kış bakımları için geç kalan sürücüler büyük yoğunluk ile karşılaşıyor. Otomobil ustası Ercan Gür konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Araçların ne gibi bakım işlemlerinden geçtiği hakkında bigi veren Gür, "Kışa girerken sürücülerin öncelikle yağ bakımı yaptırması, cam suyuna baktırması lazım. daha sonra muhakkak antifrizlerini ölçtürmesi, sileceklerinin lastiklerini değiştirmesi, fren balatalarına baktırması, kış lastiklerini taktırması lazım. Eğer kış öncesi araç sahipleri bu bakımlarını yaptırırsa kış ayını gönül rahatlığıyla geçirebilir." ifadelerini kullandı.

KIŞ BAKIMI FİYATLARI NE DURUMDA?

Fiyatlar hakkında bilgi veren Gür, "Kış bakımı fiyatları arabasını modeline göre değişiyor. Eski model arabalarda fiyatlar biraz daha uygunken son model araçlarda fiyatlar biraz yükseliyor. Kış bakımı yaptıracak sürücülerin ortalama olarak ceplerinden 2 bin ila 5 bin arasında bir fiyat çıkıyor. Fakat bu ücret kış sebebiyle araçlarında meydana gelecek arıza fiyatlarının yanında devede kulak kalıyor. Örneğin yaptırmadığı bakımlar sonucu aracın motorunda bir arıza gelmesi halinde; 40 bin liraya kadara masraf ödemesi yapması olası oluyor." şeklinde konuştu.