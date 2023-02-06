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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir” dedi.

06.02.2023 - 05:42 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Erdoğan yayımladığı mesajda depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma çalışmalarının başladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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