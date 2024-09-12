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Trabzonspor fanatikliğinde son nokta! Tam 2 bin 500 keçiye yaptı, 2 gün boyunca sürdü

Trabzonspor fanatiği olan besici Ramazan Aysoy, yaklaşık 2 bin 500 tane keçi ve koçunun boynuzunu bordo-maviye boyadı.

12.09.2024 - 14:49 | | İHA
Trabzonspor fanatikliğinde son nokta! Tam 2 bin 500 keçiye yaptı, 2 gün boyunca sürdü

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yaşayan ve Trabzonspor fanatiği olan Ramazan Ayson (28), keçi ve koçlarının boynuzları bordo-maviye boyadı.

İlçenin yaylalarında yıllardır besicilik yapan Ayson, Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle hayvanlarının boynuzunu boyadığı belirterek, “7-8 yaşından beri babadan ve dededen kalan besiciliği sürdürüyorum.

Trabzonspor fanatikliğinde son nokta Tam 2 bin 500 keçiye yaptı, 2 gün boyunca sürdü

Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte Trabzonspor sevdalısı olarak mutlu olduk. Sevincimizi koçlarımızın, koyunlarımızın boynuzunu bordo-mavi yaparak göstermeye çalıştık. Yaklaşık 2 bin 500 hayvanımın boynuzunu bu şekilde boyadım. 50 kutu boya kullandım. 2 gün boyama işlemi sürdü” dedi.

Trabzonspor fanatikliğinde son nokta Tam 2 bin 500 keçiye yaptı, 2 gün boyunca sürdü

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