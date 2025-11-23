Trabzon'da yüzde 50 indirim kararı! Emekli ve çalışan öğretmenler faydalanacak

GAZETE VATAN ANA SAYFA
23.11.2025 - 17:16

Kaynak: HABER MERKEZİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm sosyal tesislerde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlere yönelik özel bir jestte bulundu.

Görevde olsun ya da olmasın tüm öğretmenler, 24 Kasım tarihinde belediyeye bağlı sosyal tesislerden yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hakları hiçbir zaman ödenemeyecek olan, gönüllerimizde müstesna bir yere sahip öğretmenlerimize minnetimizin küçük bir göstergesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel indirim uygulaması başlattık. Çalışan, çalışmayan ya da emekli olup olmadığına bakılmaksızın tüm öğretmenlerimizi yüzde 50 indirim sunacağımız sosyal tesislerimize davet ediyor; onları misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı ifade ediyoruz.”

