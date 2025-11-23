Sivas'a 270 milyon TL’lik yatırım! Hizmete açıldı: Saatte 8 bin adet üretim yapılacak

Haberin Devamı

Belediye iştiraki Özbelsan AŞ tarafından yapımı tamamlanan yeni ekmek fabrikası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saatte 8 bin ekmek üretebilen modern tesis, afet durumlarında 24 saat kesintisiz üretimle günlük 192 bin ekmek kapasitesine ulaşabilecek.

Güncel yatırım maliyeti 270 milyon TL olan fabrika, Türkiye’nin 8’inci, İç Anadolu’nun ise 3’üncü büyük modern ekmek üretim tesisi olma özelliğini taşıyor.

YOĞUN KATILIMLI AÇILIŞ TÖRENİ

Açılış törenine Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut ve Emin Serin ile kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÖZBELSAN’DA KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜM BAŞLATTIK”

Törende konuşan Özbelsan Genel Müdürü Yunus Kantar, göreve geldikleri günden bu yana kurumun yönetim anlayışında önemli değişiklikler yaptıklarını belirtti. Kantar, şunları kaydetti:

“Özbelsan’ı bilimsel temelli, planlı, şeffaf ve ortak akla dayalı bir yönetim yapısına kavuşturduk. Attığımız her adımda teknolojiye, veriye ve Sivas’ın ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Açılışını yaptığımız fabrika, bölgenin en modern ve teknolojik ekmek üretim tesislerinden biri olarak tasarlandı.”

BAŞKAN UZUN: “AFET ANINDA ŞEHRİN EKMEK İHTİYACININ YARISINI KARŞILAYABİLECEK”

Haberin Devamı

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Özbelsan’ın yeni yatırımlarla güçlenmeye devam ettiğini belirterek fabrikanın önemine dikkat çekti:

“Günlük 192 bin ekmek üretebilecek bu tesis, olası bir afet anında Sivas’ın ekmek ihtiyacının yüzde 50’sinden fazlasını karşılayabilecek kapasitede. Hem ucuz, hijyenik, sağlıklı ekmek üreteceğiz hem de esnafımızı gözeterek piyasa dengesini koruyacağız. Tesisimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Uzun, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak o dönemde yaşanan ekmek teminindeki zorlukların böyle bir tesisin gerekliliğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

VALİ ŞİMŞEK: “BÖLGENİN İHTİYACINA CEVAP VERECEK BİR TESİS”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, fabrikanın hem şehir hem de bölge için önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi:

“Vatandaşlarımız daha kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşacak. Ayrıca tesis, afet dönemlerinde önemli bir üretim merkezi olacaktır.”

ABDULLAH GÜLER: “PİYASAYI DÜZENLEYİCİ BİR GÖREV ÜSTLENECEK”

Haberin Devamı

TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, tesisin piyasayı dengeleyici bir rol üstleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hijyen koşulları yüksek, güvenli ve çeşitliliği sağlanmış ekmek üretilecek olması son derece önemli. Emeği geçen tüm ekibi tebrik ediyorum.”