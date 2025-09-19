Trabzon'da yürek ısıtan dostluk: Tilkiyi eliyle besliyor!

Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan ve yazlarını Bayburt’a bağlı Soğanlı Yaylası’nda geçiren 65 yaşındaki Süleyman Saral’ın tilki ile dostluğu yürekleri ısıtıyor.

Yayladaki Sırataşlar mevkiindeki evine gelen tilkiyi her gün balık, et ve peynirle dizinde eliyle besleyen Saral, o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Yayladaki evinde tek başına kalan Saral, tilki ile dostluk kurarken, yine yayladaki evinde birlikte yaşadığı kedisi ise tilki ile dostluğunu kıskanıyor. Saral’ın eliyle beslediği ve zaman zaman da okşayarak sevmeye çalıştığı tilki ile dostluğu ise cep telefonu kameralarına yansıdı.