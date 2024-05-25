Trabzon'da vahşet! Tekmelediği yavru kediyi ezerek öldürüp, fırlattı

Olay, 20 Mayıs'ta Of ilçesi İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana geldi. Halim Karaismailoğlu, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelip, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı. O anları, çevredeki apartmanda yaşayan biri, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından, "Bu sefer katil Of-Kalyon'da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü" notuyla paylaştı.

TUTUKLANDI, SABIKALI ÇIKTI

Mahalleli ve TRAHAYKO’nun şikayetiyle polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Halim Karaismailoğlu, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklandı. Karaismailoğlu’nun ifadesinde, "Bazı sorunlarım nedeniyle psikolojim bozuktu. Kendimde değildim, o anları hatırlamıyorum" dediği belirtildi. Kediyi öldürdüğü anlara ait görüntüleri tepki çeken Karaismailoğlu'nun, birçok suçtan sabıkalı olduğu da öğrenildi.

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TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, "Bize görüntü geldiğinde ilk önce tabii ki çok kötü bir şekilde içimiz acıyarak bu görüntüyü izledik. Defalarca izledim görüntüyü. Bu kişinin bilerek, tasarlayarak gidip, kediyi öldürdüğünü, daha sonra oradan ayrıldığını ve tekrar olay yerine gelerek kedinin ölüp ölmediğini kontrol ettiğini ve tekrar o kediyi fırlattığını gördük. Duyduğumuza göre bu kişi 'Benim psikolojim bozuk, o anda moralim bozuk olduğu için ben bu olayı işledim' demiş. Ona inanmıyorum. Çünkü defalarca aynı videoyu izledim. Bilerek gelinmiş, bilinçli bir şekilde yapılmış. Diyelim ki psikolojisi bozuk. Bu bir çocuğu öldürseydi o anda. Aynı şekilde veya bir kadına veya bir yaşlıya aynı işlemi yapsaydı, 'Psikolojim bozuktu' deyip kurtulabilecek miydi? İnsanlar, öldürmeyi hayvanda öğreniyor. Daha sonra insana geçiyor. Sevme de öyledir; hayvanı severseniz daha sonra diğer canlıları da daha farklı şekilde insanları da seversiniz" dedi.

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"PARKTA ÇOCUKLARA MUSALLAT OLUYORMUŞ"

Kendilerine, saldırganla ilgili pek çok şikayetin geldiğini kaydeden Kurban, "Bu video sonrası bize epey o civardan bilgiler geldi. Örneğin parkta çocuklara musallat oluyormuş. Devamlı çocuklarla geziyormuş. Hatta bu yüzden şikayet bile edilmiş. Yine bir takipçimiz bize mesaj attı. Birkaç gün önce bir binaya balta ile girip, dairelerin kapılarına balta ile vurmuş. Yani bu kişinin tek kedi öldürme vakası değil. Bundan daha önce de pek çok vakası var. Mademki psikolojin bozuk ve bunun farkındasın. Bir insan psikolojisinin bozuk olduğunun farkındaysa tedavi olur. Eğer onun psikolojisi bozuksa bu yüzden pek çok kişinin canı yanmaz" diye konuştu.

"ETKİLİ, YILDIRICI CEZA İSTİYORUZ"

Ailelere çocukları konusunda uyarılarda da bulunan Kurban, "Bu olayları bizim normalleştirmememiz lazım. Örneğin Eros'u öldüren kişi ne dedi? O da 'Psikolojim bozuktu' dedi. Ama ona şöyle güzel bir ceza verilseydi; korkutucu bir ceza. Ne olacaktı? Belki bu olay yaşanmayacaktı. Onun için biz etkili, yıldırıcı ceza istiyoruz. Bu şahıs hakkında bize devamlı mesajlar geliyor. Daha önce de sabıkasının olduğu söyleniyor. Ailelere de sesleniyorum. Eğer küçüklükte bir çocuk, hayvana bir şiddet gösteriyorsa bunun ilerisi gelecektir. Hemen çocuğunuzu bir doktora götürün; çünkü o olay büyüyecek. Aileler, dikkatli olsunlar. Çocukların davranışlarında şiddete yönelik bir davranış gördüğü anda küçükken rehabilite ettirmelerinde çok daha fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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