Trabzon'da tarihi kale surlarına 124 milyon liralık dokunuş

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve tarihi alanları ziyaretçiler için daha işlevsel hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Pazarkapı Mahallesi Kale Surları Restorasyonu, Çevre Düzenleme ve Aydınlatma İşi’nin sözleşmesi imzalanarak yer teslimi gerçekleştirildi. İhale bedeli 124 milyon 360 bin TL olan proje kapsamında tarihi surların çevresinde peyzaj ve çevre düzenlemesi, zemin iyileştirme ve kaplama imalatları, aydınlatma çalışmaları, seyir terası yapımı, yaya yollarının düzenlenmesi ile sur ve burçların bozulmuş bölümlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

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Projenin 2. etap çalışmaları kapsamında, 1. Etap Sur Duvarı Restorasyonu sırasında batı cephesinde duvarla bağlantısı kesilen zemin dolgu alanı kontrollü şekilde kazılarak düzenlenecek. Alanda yürüyüş güzergahları ve oturma birimleri oluşturulacak, cam balkonlar yapılarak ziyaretçilerin tarihi çevreyi farklı açılardan deneyimleyebileceği alanlar hazırlanacak. Çevre ve peyzaj düzenlemeleriyle birlikte gerekli altyapı çalışmaları da tamamlanarak bölgenin bütüncül bir yaklaşımla yenilenmesi sağlanacak.

Sur ve burçlarda restorasyon

Tarihi surların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, yapısal onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Kısmi sökümle ayrışan ve taşıyıcılığını yitirmiş bölümler, özgün malzeme ve geleneksel duvar örgü tekniklerine uygun şekilde yeniden örülerek tamamlanacak. Proje kapsamında yaya güzergahları, güvenli ve konforlu kullanımı destekleyecek dengeli bir aydınlatma sistemiyle donatılacak. Tarihi sur cepheleri mimari aydınlatmayla vurgulanırken ziyaretçilerin alanı daha iyi tanımasına katkı sunmak amacıyla bilgilendirme panoları ve kiosklar da yerleştirilecek. Proje kapsamında, seyir terası, yürüyüş alanları ve oturma birimleri yapılacak.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak yaşatmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek "Trabzon, köklü tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir şehir. Bu mirası korumak, gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak ve hemşehrilerimizin yanı sıra kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin de bu değerleri daha yakından tanımasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazarkapı Mahallemizdeki tarihi kale surlarımızda hayata geçireceğimiz bu projeyle yapının korunmasına yönelik restorasyon çalışmalarını çevre düzenlemesi, peyzaj ve aydınlatma uygulamalarıyla bir arada ele alıyoruz. Yaya yolları, seyir terası ve dinlenme alanlarıyla tarihi çevreyi daha düzenli ve erişilebilir hale getirirken surlarımızın özgün dokusunu da koruyacağız. Amacımız, Trabzon’un tarihine sahip çıkarken kentimizin kültürel zenginliğini daha görünür kılmak ve bu değerleri geleceğe taşımaktır" dedi.