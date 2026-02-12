Trabzon’da koyunlardan minibüs kuşatması! Sürü ablukaya aldı, ortaya ilginç görüntüler çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.02.2026 - 13:44

Kaynak: İHA

Trabzon'un Araklı ilçesinde ahırdan çıkarılan koyunların park halindeki minibüsün etrafında halka oluşturarak dönmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Sürünün dakikalarca aracın çevresinde döndüğü anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Araklı ilçesi Yassıkaya Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır besicilikle uğraşan Faik Hancı (43), sabah saatlerinde koyunlarını yemlemek için ahırdan çıkardı. Otlama alanına yönelmesi beklenen koyunlar, bu kez park halindeki minibüsün çevresinde halka oluşturdu. Aynı hızla ve düzenli şekilde hareket eden sürü, dakikalar boyunca aracın çevresinde daire oluşturarak döndü.

'İLGİNÇ BİR OLAY'

Ortaya çıkan ilginç anları cep telefonu ile kayda alan Faik Hancı, benzer durumlarla nadiren karşılaştıklarını belirterek, "Araklı ilçesinin Yassıkaya Mahallesi’nde 25 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. İlginç bir olay, başıma geldi. Hayvanların arabanın etrafında döndüğünü gördüm. O an da hoşuma gitti, bir video çektim. Bu olaya az da olsa rastlamışızdır. Kışın köydeyiz, yazın da dağlara çıkıyoruz. Hayvan sevgisi devam ediyor. Biz de bu olayı insanlara göstermek istedik" dedi.

 

