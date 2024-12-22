Trabzon'da kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı

Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu kenarındaki derede otomobili fark eden çevredekiler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede derede ters dönen araçtaki sürücü Berat Sami Yazıcı'nı hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobilden çıkarılan Yazıcı’nın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Dün akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmeyen Berat Sami Yazıcı'nın ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.