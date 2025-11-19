GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTrabzon’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1’i çocuk 3 kişi tedaviye alındı
HaberlerGündem Haberleri Trabzon’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1’i çocuk 3 kişi tedaviye alındı

Trabzon’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1’i çocuk 3 kişi tedaviye alındı

19.11.2025 - 18:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON, (DHA)

Trabzon’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1’i çocuk 3 kişi tedaviye alındı

Trabzon’da yedikleri yemek sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1’i çocuk 3 kişi, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bir sitedeki dairede oturan Sevda A. (32), oğlu Yiğit Ali A. (2) ile kız kardeşi Nazar A., akşam saatlerinde yedikleri yemek sonrası karın ağrısı, kusma ve bulantı şikayetleri yaşayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunan 3 kişi, Fatih Devlet ile Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Güncel Haberler

Sakarya Sapanca Gölü'nde endişelendiren görüntüler! Deprem habercisi mi? Uzman isim açıkladı
#Gündem

Sakarya Sapanca Gölü'nde endişelendiren görüntüler! Deprem habercisi mi? Uzman isim açıkladı

Sinop’ta pirinç fabrikasında korkunç kaza!
#Gündem

Sinop’ta pirinç fabrikasında korkunç kaza!

Trabzon’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1’i çocuk 3 kişi tedaviye alındı
#Gündem

Trabzon’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1’i çocuk 3 kişi tedaviye alındı