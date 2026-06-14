Sağanak yağış sonrası Van'da çifte gökkuşağı şöleni oluştu
14.06.2026 - 19:24Güncellenme Tarihi:
Van'da etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı, vatandaşlara görsel şölen sundu.
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Gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu.
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Van semalarını süsleyen renk cümbüşü, kısa süre içerisinde vatandaşların ilgisini çekti.
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Özellikle yüksek kesimlerden ve açık alanlardan net şekilde görülebilen çift gökkuşağı, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi.
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Kentin farklı noktalarında ortaya çıkan manzara, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
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