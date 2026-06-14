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Sağanak yağış sonrası Van'da çifte gökkuşağı şöleni oluştu

14.06.2026 - 19:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: VAN (İHA)

Van'da etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren çifte gökkuşağı, vatandaşlara görsel şölen sundu.

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Gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu.

2Sağanak yağış sonrası Van'da çifte gökkuşağı şöleni oluştu

Van semalarını süsleyen renk cümbüşü, kısa süre içerisinde vatandaşların ilgisini çekti.

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3Sağanak yağış sonrası Van'da çifte gökkuşağı şöleni oluştu

Özellikle yüksek kesimlerden ve açık alanlardan net şekilde görülebilen çift gökkuşağı, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi.

4Sağanak yağış sonrası Van'da çifte gökkuşağı şöleni oluştu

Kentin farklı noktalarında ortaya çıkan manzara, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

5Sağanak yağış sonrası Van'da çifte gökkuşağı şöleni oluştu
6Sağanak yağış sonrası Van'da çifte gökkuşağı şöleni oluştu
7Sağanak yağış sonrası Van'da çifte gökkuşağı şöleni oluştu