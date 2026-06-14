Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar çok sayıda şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yurdun bazı kesimlerinde etkili olacak sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
AFAD'DAN SAĞANAK UYARISI
AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Haziran 2026 Pazar günü; Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 14°C, 30°CAz bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 17°C, 29°CAz bulutlu ve açık
EDİRNE 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 26°CAz bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 27°CAz bulutlu
DENİZLİ 17°C, 33°CAz bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA 14°C, 32°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, bölgenin doğusu ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 20°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
BURDUR 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri, Niğde çevreleri ile Ankara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 29°CParçalı, zamanla az bulutlu
KONYA 14°C, 27°CParçalı, zamanla az bulutlu
NEVŞEHİR 11°C, 23°CParçalı, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN 13°C, 30°CAz bulutlu
BOLU 8°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 25°CAz bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya, Çorum ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 26°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 12°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 20°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 21°C, 34°CParçalı ve az bulutlu