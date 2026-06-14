Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

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DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 12°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı