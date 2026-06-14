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Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

14.06.2026 - 19:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar çok sayıda şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Ordu, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün yurdun bazı kesimlerinde etkili olacak sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

1Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

AFAD'DAN SAĞANAK UYARISI

AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 14 Haziran 2026 Pazar günü; Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

2Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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3Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın doğu ve Hatay'ın kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

4Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

6Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 14°C, 30°CAz bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 17°C, 29°CAz bulutlu ve açık

EDİRNE 15°C, 32°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL 19°C, 26°CAz bulutlu ve açık

8Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 27°CAz bulutlu

DENİZLİ 17°C, 33°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 19°C, 33°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 14°C, 32°CAz bulutlu ve açık

9Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, bölgenin doğusu ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

BURDUR 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri, Niğde çevreleri ile Ankara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 29°CParçalı, zamanla az bulutlu

KONYA 14°C, 27°CParçalı, zamanla az bulutlu

NEVŞEHİR 11°C, 23°CParçalı, zamanla az bulutlu

11Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN 13°C, 30°CAz bulutlu

BOLU 8°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 7°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 25°CAz bulutlu

12Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya, Çorum ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

14Sağanak yağışlar kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve AFAD tarih vererek peş peşe uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 20°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 21°C, 34°CParçalı ve az bulutlu