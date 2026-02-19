Trabzon ilk iftar heyecanı başladı! Ramazan’ın ilk günü (19 Şubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açılacak?

Haberin Devamı

Trabzon'da on bir ayın sultanı Ramazan'ın ilk orucu 19 Şubat 2026 Perşembe günü kurulan ilk iftar sofralarıyla açılacak. Trabzonlu vatandaşlar iftara saatler kala "Trabzon'da bugün iftar saat kaçta?" ve "Trabzon akşam ezanı ne zaman okunacak?" sorularına yanıt arıyor.

TRABZON’DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA? (19 ŞUBAT 2026)

Trabzon’da Ramazan'ın birinci gününde oruçlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak. İşte il genelinde beklenen o vakitler:

Trabzon İftar Vakti (Akşam Ezanı): 18:06

Trabzon Sahur Vakti (İmsak): 05:39

Trabzon Teravih Namazı: 19:26

Vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte yılın ilk iftar sofrasına oturacak ve dualar eşliğinde oruçlarını açacaklar.

TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 (İLK 5 GÜN)

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri her gün birkaç dakika ileri veya geri giderek değişiklik gösterecek. İşte Ramazan’ın ilk günleri için Trabzon namaz vakitleri: