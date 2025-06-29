Trabzon iÃ§in kritik uyarÄ±: Bin kat hÄ±zlandÄ±, alarm veriyor

Prof. Dr. Mikdat KadÄ±oÄŸlu, geÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde GÃ¼neÅŸ'in etkisi, astronomik dÃ¶ngÃ¼ler, volkanik faaliyetler ve tektonik hareketler gibi doÄŸal nedenlerle iklimin 150 bin yÄ±lda ortalama 1 derece Ä±sÄ±nÄ±p soÄŸuduÄŸunu, ancak gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde aynÄ± sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sadece 150 yÄ±lda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini kaydetti.

"BAZI TÃœRLER YOK OLUYOR"

KadÄ±oÄŸlu sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi her zaman olan bir ÅŸey ilk kez olmuyor. GÃ¼neÅŸ, astronomik hareketler, volkan patlamalarÄ±, tektonik hareketlerden dolayÄ± iklim geÃ§miÅŸ yÄ±llarda hep dÃ¼nyada 150 bin yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 1 derece Ä±sÄ±nÄ±p soÄŸumuÅŸ. Sanayi devrimi ile baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman 150 yÄ±lda bir Ä±sÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu tabi insan kaynaklÄ±. DoÄŸal iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine gÃ¶re bin kat hÄ±zlÄ±. Esas tehlike burada. Normalde dÃ¼nyanÄ±n soÄŸuyor olmasÄ± gerekiyordu. Ama insan devreye girdi Ã¶yle bir iklimi deÄŸiÅŸtirdi ki bin kat hÄ±zlÄ± ve ekolojik sistem buna ayak uyduramÄ±yor. BazÄ± tÃ¼rlerde yok oluÅŸlar gibi problemler yaÅŸÄ±yoruz. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi normalde problem olmadÄ±ÄŸÄ± halde bu kadar hÄ±zlÄ± olmasÄ± problem teÅŸkil ediyor"Â





"DENÄ°Z SEVÄ°YESÄ° 1,5 METRE YÃœKSELEBÄ°LÄ°R"

KÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n etkilerinin yalnÄ±zca buzullarÄ±n erimesiyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden KadÄ±oÄŸlu, asÄ±l tehlikenin deniz suyu sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n artmasÄ±yla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. KadÄ±oÄŸlu, "BuzlarÄ±n erimesinden daha Ã§ok deniz sularÄ±nÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±ndan dolayÄ± sular genleÅŸiyor ve yÃ¼kseliyor. DÃ¼nyanÄ±n genelinde ortalama 2070 yÄ±lÄ±na kadar 60 cm civarÄ±nda su seviyesinin yÃ¼kselmesi bekleniyor. Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda bu 1,5 metre gibi tahmin ediliyor. Burun kuralÄ± diye bir kural var. Su dikey yÃ¶nde bir birim yÃ¼kselirse yatayda 100 birim alana etki ediyor. 60 cm yÃ¼kselse 60 metre kÄ±yÄ±larÄ±n su altÄ±nda kalacaÄŸÄ±nÄ±, erozyona tabi olacaÄŸÄ±nÄ±, yer altÄ± sularÄ±nÄ±n tuzlanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek gerekiyor. 1 metre ise 1 kilometreden fazla kÄ±yÄ±lar su altÄ±nda kalacak. 2 derece Ä±sÄ±nÄ±rsa neler su altÄ±nda kalacak, 4 derece Ä±sÄ±nÄ±rsa neler su altÄ±nda kalacak gibi bazÄ± simÃ¼lasyonlar var. Trabzon kÄ±yÄ±larÄ±nda 2 ve 4 derecede su alacak kÄ±yÄ±lar belli. Buna gÃ¶re kÄ±yÄ±larÄ± kullanmamÄ±z lazÄ±m. KÄ±yÄ±larÄ± daha Ã§ok rekreasyon, park ve bahÃ§eler ÅŸeklinde yapmamÄ±z gerekiyor. Uzun yÄ±llar ayakta kalacak sanat yapÄ±larÄ± gibi ÅŸeyleri yapmamak lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olmayacak" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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"AÄžAÃ‡ SINIRI DAHA YUKARI KAYIYOR"

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkilerinin sadece deniz seviyesinde deÄŸil, doÄŸrudan doÄŸada da gÃ¶zlemlendiÄŸini ifade eden KadÄ±oÄŸlu, Ã¶zellikle Karadeniz BÃ¶lgesi'nde orman sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseldiÄŸine dikkat Ã§ekerek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: