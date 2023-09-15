‘Tosun Paşa’daki kavgalar bitecek! Arazi anlaşmazlıkları MİDAS ile sona eriyor

Türk sinemasına damga vuran “Tosun Paşa” filmine de konu Seferoğulları ile Tellioğulları’nın “Yeşil Vadi” mücadelesi benzeri kavgalar, İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü Mülki İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi (MİDAS) ile son buluyor. Meraların, göletlerin artık hangi köy sınırları içinde kaldığı netleşecek.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin mülki idari sınırlarının netleştirilmesi ve dijital veri tabanının oluşturulması amacıyla 2018’de başlatılan MİDAS projesinin ilk aşamasını tamamladı.

Edinilen bilgiye göre, Trakya bölgesinden başlayan çalışma kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki tüm kaymakamlık ve valiliklerin arşivleri incelendi.

SINIRLAR ÇİZİLİYOR

İdari sınırlara ilişkin evrakın tamamı taramadan geçirilirken sahaya çıkan ekipler, eldeki dokümanlar ile arazideki durumu karşılaştırdı. Böylece, köylerin ve meraların idari sınırları netleştirilmiş oldu. Sınırların netleştirilmesinin ardından, yeni koordinatlar elektronik ortama taşınıyor ve tescil ediliyor.

Projede yer alan bir yetkili, valiliklerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, yıllardır çeşitli kurum ve kuruluşların ellerinde farklı sınır dokümanları olduğunu aktararak, “Projeyle birlikte, tek ve gerçek sınırlar çiziliyor. Bu çalışma ile hangi köy, hangi mera, gölet nereden başlıyor, nerede bitiyorsa bunu ortaya koyuyoruz. Herhangi bir yerde yatırım yapılırken, oradan hangi muhtarın, hangi belediyenin sorumlu olduğu belirlenecek” dedi.

Arazi şartlarının kolay olması dolayısıyla çalışmanın Trakya bölgesinden başladığı ifade edildi. Öte yandan Bakanlığa, idari sınırların netleştirilmesi için aynı çalışmanın yapılmasına yönelik tüm bölgelerden talep geldiği öğrenildi. Projenin Trakya ayağının teslim edilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı’nın yeni tarama ve saha karşılaştırması yapılacak bölgeye karar vereceği belirtildi. MİDAS’ın tüm Türkiye’ye yayılacağı aktarıldı.

MERA KAVGALARI BUGÜNE KADAR ONLARCA CAN ALDI

Türkiye’de farklı illerde “mera anlaşmazlığı” nedeniyle çıkan kavgalardan bazıları şöyle:

* 7 Ağustos 2023: Ordu’nun Kabadüz ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

*29 Ocak 2022: Şanlıurfa’da husumetli iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 25 kişi yaralandı.

*12 Ağustos 2021: Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, iki kişi hayatını kaybetti.

*24 Nisan 2020: Manisa’nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

*10 Haziran 2019: Erzurum’da Aziziye ilçesine bağlı Güllüce ve Çavuşoğlu köylüleri arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, dört kişi yaralandı.

*3 Temmuz 2017: Muş’un Aşağı Yongalı Köyü’nde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

*17 Temmuz 2013: Muş’un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi öldü, dokuz kişi de yaralandı.