Torosların zirvesinde çocuklara robotik kodlama eğitimi! Hayalleri yazılımcı olmak

Erdemli Belediyesi koordinesinde hazırlanan projeyle Yörük çocuklarının güzel bir geleceğe adım atması amacıyla, 'Robotik Kodlama' eğitimi hazırlandı. Proje çerçevesinde önce yazılım ve robotik kodlamaya ilgi duyulan öğrenciler tespit edildi, ardından da eğitim için gerekli ekipmanların temini ve atölyesi kuruldu. Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla tespit edilen öğrenciler için 20 haftalık ön eğitim planı hazırlanarak uygulamaya konuldu. Projede eğitmenlerden biri de bilgisayar mühendisi yazılımcı Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara oldu.

"Yörük çocuklarının Robotik Kodlama ile tanışarak eğitim almasını istiyoruz"

Amaçlarını ise geleceği kodlayan ve tasarlayan bir nesil yetiştirmek olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan Yörüklerin, Yörük çocuklarının Robotik Kodlama ile tanışması bu yolda eğitim almasını istiyoruz. Çocuklarımızla bir aradayız. Ben de bilgisayar mühendisiyim, bilişim sektöründen geliyorum. Onlarla bugün ilk dersi birlikte beraber işledik. İnşallah yaklaşık 20 hafta birlikte olacağız" dedi.Eğitimlerin sonunda gelecek sene TEKNOFEST'e Erdemli Belediyesi olarak bir takım kurup yer almak istediklerine de değinen Başkan Kara, "Kırsal mahallelerden çocuklarımızı evlerinden alarak buraya getiriyoruz ve 20 hafta onlara burada ders vereceğiz. Tabi bu Erdemli Belediyemizin kendi bünyesinde olan bir dershanemiz, dersliğimiz. Altyapımız hazır, belediye olarak. Gençlerimize burada 20 hafta robotik kodlama eğitimi vereceğiz” diye konuştu.

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Çocukların hayali yazılımcı olmak

Robotik Kodlama Projesine katlan öğrencilerden Sude Naz Kılbaş, “Benim hayalim vardı. O da yazılımcı olmaktı. Bugün burada robotik kodlama kursuna geldik ve robotik kodlamanın ne olduğunu öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.Öğrencilerden Ali Bilgen Türer de “Buraya robotik kodlama eğitimi için geldik. Bugün burada gördüklerimden çok aşırı etkilendim ve kararım yazılımcı olmak. Yani ne bileyim robot yapıyorsun, devre kuruyorsun. Sanki her gün yapıyormuşçasına hissettim kendimi” şeklinde konuştu.Öte yandan 20 hafta sürecek kurslara katılmak isteyen öğrencilerin Erdemli Belediyesi Kültür İşleri ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerine başvurabileceği ifade edildi.

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