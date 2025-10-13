Toroslar EDAŞ duyurdu: Adana'da büyük elektrik kesintisi başlıyor! İlçeler tek tek açıklandı

Haberin Devamı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), 14 Ekim 2025 Salı günü Adana genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik geçici süreyle kesilecek.

Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Ceyhan, Çukurova, Karataş, Pozantı, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve Yüreğir yer alıyor. Bu ilçelerin belirli mahalle ve sokaklarında farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Ceyhan

Bakım Çalışması

14.10.2025 13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 41005, 41006, 41007, 41010, 41224, EROL KAHRAMAN (ESENTEPE), EROL KAHRAMAN (LEVENTOĞLU), ERTUĞRUL GAZİ

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 207, 210, 211, 218, 219, 225, İBRAHİM METE

Çukurova

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 84034, 84035, 84036, 84037, 84038, 84039, 84040, 84041, 84042, 84043, 84044, 84045, 84046, 84047, 84048, 84049, 84050, 84051, 84052, 84053, 84054, 84055, 84056, 84057, 84059, 84060, 84061, 84065, 84066, 84067, 84068, 84069, 84071, 84072, 84073, 84074, 84075, 84076, 84077, 84078, 84079, 84080, 84081, 84082, 84083, 84085, 84086, 84087, 84088, 84089, 84090, 84091, 84092, 84093, 84094, 84095, 84096, 84097, 84170, 84287, HİLMİ KÜRKLÜ, TÜRKMENBAŞI, ZAHİT AKDAĞ, 77005, 77006, 77013, 77014, 77015, 77018, 77019, 77020, 77021, 77022, 77023, 77025, 77026, 77027, 77028, 77029, 77030, 77031, 77032, 77034, 77035, 77038, 77039, 77040, 77041, 77044, 77051, 77246, MAVİ, MÜCAHİTLER

Karataş

Bakım Çalışması

14.10.2025 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞLU

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEMİŞLİ

Pozantı

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖMERLİ

Sarıçam

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 223, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 238, 243, 245, 246, 253, 254, 256, 257, 259, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 276, 277, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 299, 306, 308, 311, AHMET ZENBİLCİ

Seyhan

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 70082, 70150, 70152, 70154, 70158, 70160, 70162, 70164, 70166, ALTIN, İBO OSMAN

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5002, 5005, 5010, 13426, 13462, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6011, 6012, 6013-, 6015, 6019, 6021

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 42028, 42029, 42030, ŞAKİRPAŞA

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 87001, 87002, 87003, 87005, 87007, 87009, 87011, 87013, 87016, 87017, 87019, 87039, 87041, 87071, 46120, 46122, 46202, 46206, 46212, 46214, 46216, 46218, 46224, 46226, 46228, 46230, 46232, 46234, 46236, 46238, 46240, 46242, 46244, 46246, 46248, 46250, 46252, 46254, 46256, 46258, 46260, 46262, 46264, 46266, 46268, 46284, 46286, 46432

Tufanbeyli

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKDERE, AYVAT, KINIK, BOLATPINARI, AKTAŞALAN, MERKEZ, KAYAPINAR, ŞAR/MERKEZ

Yüreğir

Bakım Çalışması

14.10.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 366, 369, 386, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 420, 423, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 440, 442, 444, 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 486, 487, 488, 489, 490, 495, AKDENİZ, 1317, 1361, 1365, 1370, 1372, 1377, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1406, 1423, 522, 523, 524, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 538, 540, 541, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 558, 562, 563, 564, 565, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 649