Törene atlarla geldiler: Film kostümüyle masal gibi nikah

TEKİRDAĞ (İHA)

Diriliş Ertuğrul dizisinin Melikşah Alp'i Melikşah Özen ile İlknur Bakay, atları ve film kostümleriyle geldikleri Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

 

Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen ile İlknur Bakay çiftinin Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah töreni düzenlendi. Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinden atlarıyla birlikte film kostümüyle gelen çift, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Nikah töreni saatine kadar vatandaşları kırmayan çift, fotoğraf çekimi isteklerini geri çevirmedi.

Nikah töreni sonrası atlarına binen çift, nikah törenine katılan herkese teşekkür etti.

