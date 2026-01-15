Törene atlarla geldiler: Film kostümüyle masal gibi nikah

Diriliş Ertuğrul dizisinde Melikşah Alp rolünde oynayan Melikşah Özen ile İlknur Bakay çiftinin Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde nikah töreni düzenlendi. Kapaklı Pınar Bulvarı üzerinden atlarıyla birlikte film kostümüyle gelen çift, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Nikah töreni saatine kadar vatandaşları kırmayan çift, fotoğraf çekimi isteklerini geri çevirmedi.

Nikah töreni sonrası atlarına binen çift, nikah törenine katılan herkese teşekkür etti.