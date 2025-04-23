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Toplu taşımaya 23 Nisan düzenlemesi! Ücretsiz olacak

23.04.2025 - 00:17Güncellenme Tarihi:
Toplu taşımaya 23 Nisan düzenlemesi! Ücretsiz olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler aldı:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

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