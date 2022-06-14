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GündemTonlarca akaryakıt ele geçirildi! O ilimizde dev vurgun, gözaltılar var
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Tonlarca akaryakıt ele geçirildi! O ilimizde dev vurgun, gözaltılar var

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

14.06.2022 - 21:38 | | İHA
Tonlarca akaryakıt ele geçirildi! O ilimizde dev vurgun, gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, F.A. ve H.T.'nin yüklü miktarda karışımlı akaryakıt üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Anbar Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahısları gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramada, toplamda 22 ton karışımlı akaryakıt ile karışımlı akaryakıt dolumunda kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

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